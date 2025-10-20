Concert à la Grange La Grange Ruffey-sur-Seille
Début : 2026-05-30 20:30:00
Concert à La Grange !
La programmation est à venir mais ce sera encore une belle soirée avec notre moment convivial à l’issue du spectacle autour d’un buffet gourmand offert ! .
La Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91 lagrangearuffey@gmail.com
L’événement Concert à la Grange Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu