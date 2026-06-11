Anastasia Konstantinidou, En partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 16 juillet 2026.

Le Anastasia Konstantinidou trio revisite les standards de jazz avec créativité et passion. Inspirée par les plus grandes vocalistes d’Ella Fitzgerald à Samara Joy, Anastasia amène le groupe avec sa voix captivante et enrichit son exploration du Great American Songbook au son de sa flute. Le groupe interprète également des compositions personnelles d’Anastasia et des arrangements de chansons grecques populaires, en hommage à ses racines.

Line-up : Anastasia Konstantinidou : voix ; Mathis Cordier : guitare ; Paul Philibert : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — L’Anastasia Konstantinidou trio réinvente les standards du jazz avec une voix captivante et une touche personnelle, mêlant tradition et créativité, hommage à ses racines grecques.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 15 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros

Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T19:30:00+02:00_2026-07-15T20:30:00+02:00;2026-07-15T21:30:00+02:00_2026-07-15T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/anastasia-konstantinidou-trio contact@38riv.com



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