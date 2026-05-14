J’Cuuzi SUPERSONIC Paris

J’CUUZI (22h00)

(Art punk – Austin, US)

Le collectif en vogue de J’cuuzi, ces fashionistas du dance punk basés à Austin, au Texas, est de retour avec sa dernière création déconcertante, « asslesschaps.biz », un morceau qui repousse encore plus loin les limites du genre, marque de fabrique du groupe. Imitant le jeu de questions-réponses entre la distorsion gutturale de la guitare et les synthétiseurs errants, les chanteurs Trey Razeldazel et Gorge Bones échangent une rafale de répliques cinglantes dans un jeu vertigineux de tetherball lyrique, sur un rythme garage rock percutant. Après une brève accalmie ponctuée d’harmonies psychédéliques cliquetantes, le chaos reprend et s’intensifie jusqu’à un climax circassien inattendu. Impertinents, irrévérencieux et provocateurs, J’cuuzi se dévoilent sans retenue sur asslesschaps.biz – en particulier leurs dents. Disponible en streaming le 5 mai.

https://www.youtube.com/@jcuuzi

https://www.asslesschaps.biz/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 15 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Stereolab, Viagra Boys & Peaches

Le mercredi 15 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5PI0c4qsF https://fb.me/e/5PI0c4qsF



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