Ancien presbytère de louerre, Tuffalun, Tuffalun

Informations pratiques

Ancien presbytère de louerre Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Tuffalun Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites gratuites, commentées par les propriétaires

Olivier Supiot: Artiste dessinateur de BD présent sur ce site fera découvrir au public son travail et ses livres.

Point info avec documentation place de l’église de Louerre

Journée animée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine)

Tuffalun 4 chemin de la source Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire Inscrit à la fondation du patrimoine , cet ancien presbytère était rattaché à la seigneurie de la Félonnière. Parking à proximité

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Valérie Maniglier©