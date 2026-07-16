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AGENDA · Tuffalun

Ancien presbytère de louerre, Tuffalun, Tuffalun

dimanche 20 septembre 2026 · Tuffalun

Ancien presbytère de louerre, Tuffalun, Tuffalun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tuffalun
Adresse
4 chemin de la source Louerre 49700 Tuffalun
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire

Ancien presbytère de louerre Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Tuffalun Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites gratuites, commentées par les propriétaires
Olivier Supiot: Artiste dessinateur de BD présent sur ce site fera découvrir au public son travail et ses livres.
Point info avec documentation place de l’église de Louerre
Journée animée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine)

Tuffalun 4 chemin de la source Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire Inscrit à la fondation du patrimoine , cet ancien presbytère était rattaché à la seigneurie de la Félonnière. Parking à proximité
Visites gratuites, commentées par les propriétaires

Valérie Maniglier©

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