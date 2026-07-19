Concert les Roundballers Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Concert les Roundballers

Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:15:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Profitez d’une soirée musicale avec le groupe les Roundballers. Vous pourrez découvrir des morceaux jazzy, rock, variétés et folk. Ambiance assurée!

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Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com

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English :

Enjoy an evening of music with the band Les Roundballers. You’ll get to hear jazz, rock, pop, and folk tunes. A great atmosphere is guaranteed!

L’événement Concert les Roundballers Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME