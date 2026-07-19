Concert les Roundballers Louerre Tuffalun
vendredi 28 août 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Concert les Roundballers
Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:15:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Profitez d’une soirée musicale avec le groupe les Roundballers. Vous pourrez découvrir des morceaux jazzy, rock, variétés et folk. Ambiance assurée!
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Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com
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English :
Enjoy an evening of music with the band Les Roundballers. You’ll get to hear jazz, rock, pop, and folk tunes. A great atmosphere is guaranteed!
L’événement Concert les Roundballers Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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