La tour Beauregard, Tour Beauregard, Tuffalun

Informations pratiques

La tour Beauregard Dimanche 20 septembre, 09h00 Tour Beauregard Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La tour Beauregard: visites libres et gratuites, ouverture permanente.

Parking à proximité

Point info avec documentation place de l’église de Louerre

Journée animée par l’ALSP ( Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine)

Tour Beauregard Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire La Tour Beauregard: Cette tour édifiée en 1870 offre une vue panoramique, elle se situe au coeur de la forêt de Louerre, sur le parcours d’un sentier d’interprétation de 4 km sur la thématique forestière.

La tour Beauregard: Visites libres et gratuites, ouverture permanente.

©Suzy Beillouin