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La tour Beauregard, Tour Beauregard, Tuffalun

dimanche 20 septembre 2026 · Tour Beauregard · Tuffalun

La tour Beauregard, Tour Beauregard, Tuffalun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Beauregard
Adresse
Louerre 49700 Tuffalun
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire

La tour Beauregard Dimanche 20 septembre, 09h00 Tour Beauregard Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La tour Beauregard: visites libres et gratuites, ouverture permanente.
Parking à proximité
Point info avec documentation place de l’église de Louerre
Journée animée par l’ALSP ( Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine)

Tour Beauregard Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire La Tour Beauregard: Cette tour édifiée en 1870 offre une vue panoramique, elle se situe au coeur de la forêt de Louerre, sur le parcours d’un sentier d’interprétation de 4 km sur la thématique forestière.
La tour Beauregard: Visites libres et gratuites, ouverture permanente.

©Suzy Beillouin

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