Maison Grignon Louerre Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Maison Grignon
Louerre 2 rue de la forêt Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La maison est bâtie sur les fondations du premier site connu de la commune, Landrum villa. À l’origine la propriété englobait la rue de la forêt et s’étendait jusqu’à la Robinière.
Visites commentées par les propriétaires.
Lucie Nerbusson, présente sur ce site, fait découvrir son travail de tapissière d’ameublement.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Louerre 2 rue de la forêt Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
The house was built on the foundations of the first known site in the commune, Landrum villa. Originally, the property encompassed Rue de la Forêt and extended as far as La Robinière.
L’événement Maison Grignon Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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