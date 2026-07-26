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AGENDA · Tuffalun

Anciennes habitations troglodytiques Louerre Tuffalun

dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Louerre
Adresse
3 rue de la forêt
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Tuffalun

Anciennes habitations troglodytiques

Louerre 3 rue de la forêt Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Une ancienne habitation troglodytique avec un accès par un passage souterrain voûté.
Anne Levillain, artiste plasticienne, présente son exposition de sculptures à partir de fils de métal peints tissés.

Visites guidées par les propriétaires.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.   .

Louerre 3 rue de la forêt Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58  mairie@tuffalun.fr

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English :

A former troglodytic dwelling with access via a vaulted underground passage.

L’événement Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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