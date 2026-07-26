Anciennes habitations troglodytiques Louerre Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Anciennes habitations troglodytiques
Louerre 3 rue de la forêt Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une ancienne habitation troglodytique avec un accès par un passage souterrain voûté.
Anne Levillain, artiste plasticienne, présente son exposition de sculptures à partir de fils de métal peints tissés.
Visites guidées par les propriétaires.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Louerre 3 rue de la forêt Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
A former troglodytic dwelling with access via a vaulted underground passage.
L’événement Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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