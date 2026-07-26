Anciennes habitations troglodytiques Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Anciennes habitations troglodytiques

Louerre 3 rue de la forêt Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une ancienne habitation troglodytique avec un accès par un passage souterrain voûté.

Anne Levillain, artiste plasticienne, présente son exposition de sculptures à partir de fils de métal peints tissés.

Visites guidées par les propriétaires.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Louerre 3 rue de la forêt Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A former troglodytic dwelling with access via a vaulted underground passage.

L’événement Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME