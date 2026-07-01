Espace d’art plastique contemporain, espace d’art plastique contemporain, Tuffalun

Informations pratiques

Espace d’art plastique contemporain Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 espace d’art plastique contemporain Maine-et-Loire

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artiste Simon Hamm Belhadj présentera ses oeuvres dans un espace troglodytique

Visites gratuites commentées par l’artiste uniquement sur réservation

TEL: 06 48 91 98 60

Point info avec documentation place de l’église de Louerre

espace d’art plastique contemporain 32 la Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 48 91 98 60 Exposition des oeuvres de l’artiste Simon Hamm Belhadj

Visites guidées uniquement sur réservation au

TEL: 06 48 91 98 60 Parking sur place

L’artiste Simon Hamm Belhadj présentera ses oeuvres dans un espace troglodytique

©Simon Hamm Belhadj