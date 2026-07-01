Espace d’art plastique contemporain, espace d’art plastique contemporain, Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · espace d'art plastique contemporain · Tuffalun
Informations pratiques
Espace d’art plastique contemporain Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 espace d’art plastique contemporain Maine-et-Loire
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’artiste Simon Hamm Belhadj présentera ses oeuvres dans un espace troglodytique
Visites gratuites commentées par l’artiste uniquement sur réservation
TEL: 06 48 91 98 60
Point info avec documentation place de l’église de Louerre
espace d’art plastique contemporain 32 la Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 48 91 98 60 Exposition des oeuvres de l’artiste Simon Hamm Belhadj
Visites guidées uniquement sur réservation au
TEL: 06 48 91 98 60 Parking sur place
L’artiste Simon Hamm Belhadj présentera ses oeuvres dans un espace troglodytique
©Simon Hamm Belhadj
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