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Espace d’art plastique contemporain, espace d’art plastique contemporain, Tuffalun

dimanche 20 septembre 2026 · espace d'art plastique contemporain · Tuffalun

Espace d’art plastique contemporain, espace d’art plastique contemporain, Tuffalun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
espace d'art plastique contemporain
Adresse
32 la Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Gratuit sur réservation

Espace d’art plastique contemporain Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 espace d’art plastique contemporain Maine-et-Loire

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artiste Simon Hamm Belhadj présentera ses oeuvres dans un espace troglodytique
Visites gratuites commentées par l’artiste uniquement sur réservation
TEL: 06 48 91 98 60
Point info avec documentation place de l’église de Louerre

espace d’art plastique contemporain 32 la Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 48 91 98 60 Exposition des oeuvres de l’artiste Simon Hamm Belhadj
Visites guidées uniquement sur réservation au
TEL: 06 48 91 98 60 Parking sur place
L’artiste Simon Hamm Belhadj présentera ses oeuvres dans un espace troglodytique

©Simon Hamm Belhadj

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