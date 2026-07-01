Portes ouvertes la Ruche Dahhan, Tuffalun, Tuffalun
samedi 19 septembre 2026 · Tuffalun
Informations pratiques
Portes ouvertes la Ruche Dahhan 19 et 20 septembre Tuffalun Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Visite du lieu de production et de valorisation du miel.
Découverte des abeilles et de leurs fonctionnements.
Exposition dessins.
Tuffalun 7 La Dronière, Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 0651430089 https://www.instagram.com/laruche_dahhan?igsh=OGtsODZ1cGRjaGhx&utm_source=qr Maison d’habitation et exploitation agricole spécialisée en apiculture: Amin et Sarah Dahhan de la Ruche Dahhan.
– Visite de l’exploitation,
– Présentation et découverte du métier d’apiculteur,
– Dégustation des produits de la ruche, vente de miel en vrac et en pot,
– Observation des abeilles avec une ruche vitrée, manipulation manuelle des abeilles.
– Première exposition de dessin personnelle par Sarah « Après toi »
À travers des dessins et des textes personnels, cette exposition explore les blessures intérieures, la mémoire, l’absence et les émotions silencieuses qui traversent la vie. Lieu accessible en voiture ou à pied de préférence.
Gare à 15 km et bus à 5 km, parking sur le lieu de visite, accessible aux fauteuils roulants (sauf toilettes).
Visite du lieu de production et de valorisation du miel.
©Amin Dahhan