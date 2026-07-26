Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière Louerre Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière
Louerre 43 rue de la trésorerie Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visites guidées par les propriétaires.
Clémentine Vinsonneau, étudiante préparant un DNMADE (Diplôme national des métiers d’art et du design), mention bijou, présente ses créations. Son travail est nourri par un attrait pour la couleur, le travail du métal et de la broderie, ainsi que par l’alliance de l’argent et des pierres fines.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Louerre 43 rue de la trésorerie Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours by the owners.
L’événement Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Tuffalun (Maine-et-Loire)
- Portes ouvertes la Ruche Dahhan, Tuffalun, Tuffalun 19 septembre 2026
- Anciennes habitations troglodytiques Louerre Tuffalun 20 septembre 2026
- La tour Beauregard, Tour Beauregard, Tuffalun 20 septembre 2026
- Oratoire de La Baboue, Oratoire de la Baboue, Tuffalun 20 septembre 2026
- Espace d’art plastique contemporain, espace d’art plastique contemporain, Tuffalun 20 septembre 2026