Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière

Louerre 43 rue de la trésorerie Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées par les propriétaires.

Clémentine Vinsonneau, étudiante préparant un DNMADE (Diplôme national des métiers d’art et du design), mention bijou, présente ses créations. Son travail est nourri par un attrait pour la couleur, le travail du métal et de la broderie, ainsi que par l’alliance de l’argent et des pierres fines.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Louerre 43 rue de la trésorerie Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

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English :

Guided tours by the owners.

L’événement Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière Tuffalun a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME