Oratoire de La Baboue, Oratoire de la Baboue, Tuffalun

Informations pratiques

Oratoire de La Baboue Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Oratoire de la Baboue Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites gratuites commentées par les propriétaires

Point info avec documentation place de l’église de Louerre

Journée animée par L’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine)

Oratoire de la Baboue 2 la Guinaie Louerre 49700 TUFFALUN Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire L’oratoire de la BABOUE était encastré dans la paroi d’une habitation troglodytique vouée à la démolition. Il fut démonté pour être préservé , est aujourd’hui restauré et réinstallé dans une autre cave proche de l’habitation des propriétaires.

Point info avec documentation place de l’église de Louerre

Journée animée par L’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine) Parking à proximité

Visites gratuites commentées par les propriétaires

©Mr Boutin Guy