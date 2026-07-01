Le jardin de Franck à la Trésorerie, Le jardin de Franck à la Trésorerie, Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Franck à la Trésorerie · Tuffalun
Informations pratiques
Le jardin de Franck à la Trésorerie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Le jardin de Franck à la Trésorerie Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Franck artiste autodidacte polymorphe présentera ses sculptures au jardin pour la 1 ère fois lors des Journées Européennes du patrimoine.
Situé à la Trésorerie ce jardin joue avec le relief d’un espace troglodytique.
Espace de liberté et d’expérience ou se mèle les influences de la passion du végétal.
Le jardin de Franck à la Trésorerie 38C la Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 84 33 74 51 Exposition au jardin : Franck artiste autodidacte polymorphe présentera ses sculptures au jardin, dans un espace troglodytique pour la 1ère fois lors des journées Européennes du Patrimoine Accessible
Franck artiste autodidacte polymorphe présentera ses sculptures au jardin pour la 1 ère fois lors des Journées Européennes du patrimoine.
©Franck Coubard
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