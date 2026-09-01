Ancien presbytère Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Ancien presbytère

Louerre 4 chemin de la source Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ancien presbytère rattaché à la seigneurie de la Félonnière.

Visite guidée et commentée par les propriétaires.

Olivier Supiot, artiste dessinateur de BD, vous fera découvrir son travail et ses livres.

Documentation disponible au point info de l’ALSP, place de l’église de Louerre.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Louerre 4 chemin de la source Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Former presbytery attached to the seigneury of La Félonnière.

L’événement Ancien presbytère Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME