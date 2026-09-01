Ancien presbytère Louerre Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Ancien presbytère
Louerre 4 chemin de la source Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ancien presbytère rattaché à la seigneurie de la Félonnière.
Visite guidée et commentée par les propriétaires.
Olivier Supiot, artiste dessinateur de BD, vous fera découvrir son travail et ses livres.
Documentation disponible au point info de l’ALSP, place de l’église de Louerre.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Louerre 4 chemin de la source Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
Former presbytery attached to the seigneury of La Félonnière.
L’événement Ancien presbytère Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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