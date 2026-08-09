La Tour Beauregard Tuffalun
samedi 19 septembre 2026 · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
La Tour Beauregard
Route de Milly Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette tour édifiée en 1870 vous offre une vue panoramique, elle se situe au cœur de la forêt de Louerre, sur le parcours d’un sentier d’interprétation de 4km sur la thématique forestière.
Accès libre en permanence
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Route de Milly Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
This tower, built in 1870, offers a panoramic view and is located in the heart of the Louerre forest, on the route of a 4km forest interpretation trail.
L’événement La Tour Beauregard Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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