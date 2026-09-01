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AGENDA · Tuffalun

La Ruche DAHHAN Apiculteurs Louerre Tuffalun

samedi 19 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Louerre
Adresse
7 La Dronière
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Tuffalun

La Ruche DAHHAN Apiculteurs

Louerre 7 La Dronière Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Cet ensemble composé d’un corps de ferme, d’une maison d’habitation, de dépendances et d’une grange abrite désormais la Ruche Dahhan.
Les apiculteurs vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur métier, les abeilles, ainsi que leurs différents produits : miel, arômiels, et produits transformés (caramiel, pain d’épices, sirop de miel, moutarde au miel) que vous aurez la possibilité de déguster.

Exposition de dessins par Sarah Dahhan sur le thème Après toi.

Vente de miel en vrac, n’hésitez pas à venir avec vos bocaux !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 20h.   .

Louerre 7 La Dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58  mairie@tuffalun.fr

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English :

This complex, comprising a farmhouse, a dwelling house, outbuildings and a barn, is now home to La Ruche Dahhan.

L’événement La Ruche DAHHAN Apiculteurs Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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