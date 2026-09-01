La Ruche DAHHAN Apiculteurs Louerre Tuffalun
samedi 19 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
La Ruche DAHHAN Apiculteurs
Louerre 7 La Dronière Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cet ensemble composé d’un corps de ferme, d’une maison d’habitation, de dépendances et d’une grange abrite désormais la Ruche Dahhan.
Les apiculteurs vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur métier, les abeilles, ainsi que leurs différents produits : miel, arômiels, et produits transformés (caramiel, pain d’épices, sirop de miel, moutarde au miel) que vous aurez la possibilité de déguster.
Exposition de dessins par Sarah Dahhan sur le thème Après toi.
Vente de miel en vrac, n’hésitez pas à venir avec vos bocaux !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 20h. .
Louerre 7 La Dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
This complex, comprising a farmhouse, a dwelling house, outbuildings and a barn, is now home to La Ruche Dahhan.
L’événement La Ruche DAHHAN Apiculteurs Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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