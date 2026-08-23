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AGENDA · Tuffalun

Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale … Louerre Tuffalun

samedi 19 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Louerre
Adresse
10 rue de la dronière
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Tuffalun

Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale …

Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La troupe Tuffalinoise Ozéba est heureuse de vous présenter Polaroïd ! Une pièce originale, avec une petite équipe locale de trois comédiens.
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Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23  francoisbreau@gmail.com

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English :

The Tuffalinoise Oz%E9ba theater troupe is pleased to present: Polaro%EFd! An original play featuring a small local cast of three actors.

L’événement Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale … Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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