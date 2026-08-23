Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale … Louerre Tuffalun
samedi 19 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale …
Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La troupe Tuffalinoise Ozéba est heureuse de vous présenter Polaroïd ! Une pièce originale, avec une petite équipe locale de trois comédiens.
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Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com
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English :
The Tuffalinoise Oz%E9ba theater troupe is pleased to present: Polaro%EFd! An original play featuring a small local cast of three actors.
L’événement Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale … Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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