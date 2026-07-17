Ancien prieuré bénédictin du XIe siècle et Tour Montjoie : Maquettes et vidéos, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la batellerie et des voies navigables · Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Ancien prieuré bénédictin du XIe siècle et Tour Montjoie : Maquettes et vidéos 19 et 20 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Patrice Dupuy vous présentera une maquette en 3D qu’il a réalisé de l’église (en vue d’ensemble et en coupe) accompagnée d’une vidéo. Une reconstitution de la tour Montjoie sera aussi présentée sous forme de vidéo et de maquette.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre

Présentation de maquettes 3D

© Patrice Dupuy