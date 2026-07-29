Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites commentées par Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye Saint-Florent, vous propose de découvrir les vestiges de cette abbaye millénaire.

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Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Guided tours led by Alexis Kowalczyk, a researcher at the Center for Advanced Renaissance Studies and an expert on Saint-Florent Abbey, invite you to explore the ruins of this thousand-year-old abbey.

L’événement Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME