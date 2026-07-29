Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur
Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visites commentées par Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye Saint-Florent, vous propose de découvrir les vestiges de cette abbaye millénaire.
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Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Guided tours led by Alexis Kowalczyk, a researcher at the Center for Advanced Renaissance Studies and an expert on Saint-Florent Abbey, invite you to explore the ruins of this thousand-year-old abbey.
L’événement Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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