Ancienne Bourse d’Affrètement, Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France, Conflans-Sainte-Honorine

samedi 19 septembre 2026 · Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France · Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Ancienne Bourse d’Affrètement 19 et 20 septembre Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la Bourse d’affrètement (aujourd’hui siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France) implantée sur un terrain inondable en période de crue et construit sur pilotis, véritable héritage des principes de l’architecture nouvelle défendue par Le Corbusier. En 1959 devant l’accroissement du trafic et désireux d’afficher sa foi dans le progrès, l’Office national de Navigation confie la réalisation du bâtiment actuel aux architectes Xavier et Luc Arsène-Henry, prix de Rome et figures du Mouvement Moderne.

Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France 11 cours de Chimay 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Fin d’Oise Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-conflans.fr »}]

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