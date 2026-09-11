Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Informations pratiques

Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00, 18h00 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Limité à 20 personnes. Lieu de rdv communiqué à la prise d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visites commentées : le site Désiré Colombe a accueilli successivement l’institution Livet, la Bourse du Travail puis les salons Mauduit, avant d’être profondément transformé entre 2011 et 2018 en un vaste pôle associatif de 5 000 m². Découvrez l’histoire du lieu, ses salles historiques, puis accédez aux salons Mauduit.

Pôle associatif Désiré Colombe 10 rue Arsène Leloup Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}]

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