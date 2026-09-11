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Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes

Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pôle associatif Désiré Colombe
Adresse
10 rue Arsène Leloup Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 20 personnes. Lieu de rdv communiqué à la prise d'inscription.

Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00, 18h00 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Limité à 20 personnes. Lieu de rdv communiqué à la prise d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visites commentées : le site Désiré Colombe a accueilli successivement l’institution Livet, la Bourse du Travail puis les salons Mauduit, avant d’être profondément transformé entre 2011 et 2018 en un vaste pôle associatif de 5 000 m². Découvrez l’histoire du lieu, ses salles historiques, puis accédez aux salons Mauduit.

Pôle associatif Désiré Colombe 10 rue Arsène Leloup Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}]
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