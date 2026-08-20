Carte Blanche – Bingo-Karaoké Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 21:00 – 23:00

Gratuit : non Sur réservation + prix libre à la sortie Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à notre barwoman !!! Liz organise la soirée Karaoké Bingo. Viens t’amuser avec tes copaines pendant cette soirée dans un cadre chaleureux et une scène pour performer comme les BTS. Tarif : Réservation gratuite Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES

Mystère Comedy Club Nantes 44000

https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche



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