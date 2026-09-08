Don du sang — Mairie – Salle de la Manufacture, Nantes Mairie – Salle de la Manufacture Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · Mairie - Salle de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 10:15 – 13:15
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant
Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 10h15 – 13h15 Cette collecte se déroule sans rendez-vous. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
Mairie – Salle de la Manufacture Nantes 44000
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