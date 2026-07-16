Ancienne perception de Louerre, Ancienne Perception de Louerre, Tuffalun

Informations pratiques

Ancienne perception de Louerre Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Ancienne Perception de Louerre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites gratuites et commentées par les propriétaires.

Présente sur ce site Clémentine étudiante en 3ème année à l’institut de bijouterie de Saumur fera découvrir aux visiteurs son travail et ses créations.

Journée organisée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegard du Patrimoine).

Point info avec documentation place de l’église de louerre

Ancienne Perception de Louerre 43 la Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 07 86 39 24 12 Ancienne perception de Louerre et sa grange aux Dîmes.

Visites gratuites commentées par les propriétaires.

Présente sur ce site Clémentine fera découvrir aux visiteurs son travail et ses créations de bijoux.

Point info avec documentation place de l’église de Louerre

Visites gratuites et commentées par les propriétaires.

VINSONNEAU Marc©