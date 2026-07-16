Anciennes habitations troglodytiques, Anciennes habitations troglodytiques, Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Anciennes habitations troglodytiques · Tuffalun
Informations pratiques
Anciennes habitations troglodytiques Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Anciennes habitations troglodytiques Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites gratuites, commentées par les propriétaires. Cette ancienne habitation troglodytique est accessible par un passage souterrain voûté.
Exposition: Anne Levillain Artiste plasticienne réalise des sculptures en fils de métal tissés et peints. Elle créee des compositions graphiques largement inspirées du cosmos, du végétal ou du monde organique .
Présente sur ce site elle fera découvrir son travail et ses oeuvres aux visiteurs.
Point info avec documentation place de l’église de Louerre
Journée animée par l’ALSP ( Association loriennne de Sauvegarde du patrimoine)
Anciennes habitations troglodytiques 3 rue de la forêt Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 76 48 88 88 Anciennes habitations troglodytiques, accessibles par un passage souterrain voûté.
Visites gratuites, commentées par les propriétaires. Cette ancienne habitation troglodytique est accessible par un passage souterrain voûté.
©Beillouin Joseph
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