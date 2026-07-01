(And the king said) What a fantastic machine ! Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

(And the king said) What a fantastic machine !

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-13 22:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Au début, il y eût la camera obscura , ce procédé fait d’un simple trou laissant passer la lumière et créant ainsi une image projetée sur une surface, était facilement reproduisible chez soi…

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : (And the king said) What a fantastic machine!

In the beginning, there was the *camera obscura*; this process—consisting of a simple hole that allowed light to pass through, thereby creating an image projected onto a surface—was easily replicable at home…

L’événement (And the king said) What a fantastic machine ! Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban