André le magnifique

Rue Fernand Bresnier Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Après 30 ans d’inactivité, le théâtre de Vigoulet, petit village du centre de la France, est promis à la destruction. Le maire Alexis Ader décide de lui redonner vie en y jouant une pièce, dont il est l’auteur, qui retrace l’épopée héroïque du Chevalier Saint-Germaine.

Après 30 ans d’inactivité, le théâtre de Vigoulet, petit village du centre de la France, est promis à la destruction. Le maire Alexis Ader décide de lui redonner vie en y jouant une pièce, dont il est l’auteur, qui retrace l’épopée héroïque du Chevalier Saint-Germaine. Disposant de peu de moyens, Alexis s’entoure de sa femme Janine et d’André le brave jardinier municipal. Alexis engage Jean-Pascal Faix un comédien professionnel parisien. mais les gaffes d’André, les rivalités entre l’homme de la ville et ceux de la campagne, les tensions entre Alexis et le professionnel vont rapidement transformer les répétitions en situations délirantes et scènes d’anthologie. 22 .

Rue Fernand Bresnier Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 75 20 artsetpatrimoine37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After 30 years of inactivity, the theater in Vigoulet, a small village in central France, is slated for demolition. Mayor Alexis Ader decided to bring it back to life with a play he had written, recounting the heroic story of the Chevalier Saint-Germaine.

L’événement André le magnifique Fondettes a été mis à jour le 2026-02-23 par Tours Val de Loire Tourisme