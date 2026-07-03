André Manoukian, Jean-François Zygel – Entre duel et duo de piano, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

André Manoukian, Jean-François Zygel – Entre duel et duo de piano Mardi 25 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-25T20:30:00+02:00 – 2027-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-25T20:30:00+02:00 – 2027-05-25T22:00:00+02:00

Plébiscitée par le public, revoici sur scène pour notre plus grand plaisir la rencontre au sommet de deux improvisateurs, l’un venu du jazz, l’autre du classique.

Tous les coups sont permis dans le duel André Manoukian et Jean-François Zygel. Il faut dire que pour la répartie (pianistique et verbale), les deux protagonistes ne sont pas en reste ! La lutte est plutôt bon enfant et le ton léger. Chacun à son clavier, tantôt adversaires, tantôt complices, les deux musiciens disputent une partie de notes enragée… Nourries de variations et de plages improvisées, leurs tribulations croisent Bach, Beethoven, Brel, Bill Evans, Mozart ou encore Duke Ellington.

André Manoukian et Jean-François Zygel ont tous les deux le verbe, le piano, l’humour, l’expression, la passion de la musique et un talent extraordinaire de transmission.

Pas de doute : ils s’amusent sur scène. Amusons-nous donc à notre tour et vivons ensemble ce moment unique de joute pianistique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Plébiscitée par le public, revoici sur scène pour notre plus grand plaisir la rencontre au sommet de deux improvisateurs, l’un venu du jazz, l’autre du classique. îano jazz