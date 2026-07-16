Androgynous, Opéra de Lille, Lille
vendredi 13 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Androgynous 13 et 14 novembre Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:30:00+01:00
Il y a 100 ans, une jeune femme fit de la boîte de nuit un lieu d’avant-garde, et de son corps le symbole d’une résistance sensuelle. Anita Berber, disparue à l’âge de 29 ans, est une figure légendaire de la contre-culture et peut-être la première performeuse nue de l’histoire de la scène. Son art transgressif, mêlant érotisme et fluidité de genre, incarne la fièvre créative du Berlin des années 1920. Pourtant, son œuvre a été quasiment effacée par le régime nazi. De ses performances magnétiques, souvent réduites à leur dimension scandaleuse, ne restent que des critiques de presse et des rapports de police.
La metteuse en scène Lola Arias, en collaboration avec la performeuse et artiste de pole dance River Roux, signe une œuvre audacieuse, à la croisée du théâtre documentaire et de la chorégraphie. Aux côtés de Bishop Black, performeureuse et acteurice X, et de Dieter Rita Scholl, septuagénaire non binaire, River retrace la vie d’Anita et fait renaître la beauté envoûtante de sa danse. En évoquant leur propre biographie, les trois artistes défient aussi les tabous, avec leur corps, tandis que plane à nouveau la menace de la censure et de l’invisibilisation.
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229817731245>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/androgynous/ »}]
Portrait of a Naked Dancer
© Ute Langkafel
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