Andy Warhol, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Andy Warhol Vendredi 4 décembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T15:00:00+01:00 – 2026-12-04T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T15:00:00+01:00 – 2026-12-04T16:00:00+01:00

L’exposition « Andy Warhol, la ligne et l’image » (au Musée du Luxembourg jusqu’au 10 janvier 2027) entend revenir sur l’oeuvre dessinée du pape du Pop art, pourtant connu pour ses sérigraphies.

Formé à l’illustration, Warhol n’a jamais cessé de dessiner, même si les procédés mécaniques ont rapidement pris le dessus dans ses expositions…

Ce diaporama reviendra toutefois sur l’ensemble de la carrière du plus connu et du plus mystérieux des artistes américains modernes !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

À la rencontre de l’art