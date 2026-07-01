ANETHA BASSES FRÉQUENCES SOUND SYSTEM Sète
vendredi 10 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
ANETHA BASSES FRÉQUENCES SOUND SYSTEM
1469 Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 25.7 – 25.7 – 25.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Pour cette première édition, ils ont l’immense plaisir d’inviter ANETHA, figure et star de la techno française actuelle.
Le Dancing et le festival marseillais Basses Frequences présentent Vagues Fréquences, un rendez-vous dédié aux musiques électroniques, à la croisée de la techno, de la house et de la bass music, une rencontre entre figures emblématiques de la scène électronique, artistes pointus, talents locaux et le Basses Fréquences Soundsystem, dans des lieux d’exception.
Pour cette première édition, ils ont l’immense plaisir d’inviter ANETHA, figure et star de la techno française actuelle. .
1469 Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : ANETHA BASSES FRÉQUENCES SOUND SYSTEM
For this first edition, they are thrilled to welcome ANETHA, a leading figure and star of the current French techno scene.
L’événement ANETHA BASSES FRÉQUENCES SOUND SYSTEM Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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