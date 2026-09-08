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Angela Grey raconte Dinah Washington, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

samedi 14 novembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Angela Grey raconte Dinah Washington, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif en ligne : 16€ à 19€<br>Tarif sur place : 21€ à 24€</p>

Originaire de New York et désormais installée à Paris, Angela Grey rejoint la pianiste Julia Perminova pour un après-midi intimiste en duo, consacré à l’une de ses plus grandes inspirations, Dinah Washington, la Reine du Blues. À travers des standards de jazz intemporels et des récits, Angela rendra hommage à la vie et à l’héritage remarquables de Dinah Washington, qui continuent d’inspirer les chanteuses de jazz aujourd’hui.

Line-up : Angela Domingo : voix ; Julia Perminova : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz – Angela Grey, chanteuse new-yorkaise installée à Paris, rend hommage à la légendaire Dinah Washington dans un duo intimiste au velours enchanteur.
Le samedi 14 novembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 21€ à 24€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T18:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:00:00+02:00;2026-11-14T17:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/angela-grey-raconte-dinah-washington-1 contact@38riv.com


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