Angela Grey raconte Dinah Washington, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 14 novembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Originaire de New York et désormais installée à Paris, Angela Grey rejoint la pianiste Julia Perminova pour un après-midi intimiste en duo, consacré à l’une de ses plus grandes inspirations, Dinah Washington, la Reine du Blues. À travers des standards de jazz intemporels et des récits, Angela rendra hommage à la vie et à l’héritage remarquables de Dinah Washington, qui continuent d’inspirer les chanteuses de jazz aujourd’hui.
Line-up : Angela Domingo : voix ; Julia Perminova : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz – Angela Grey, chanteuse new-yorkaise installée à Paris, rend hommage à la légendaire Dinah Washington dans un duo intimiste au velours enchanteur.
Le samedi 14 novembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 21€ à 24€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T18:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:00:00+02:00;2026-11-14T17:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/angela-grey-raconte-dinah-washington-1 contact@38riv.com
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