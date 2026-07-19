Angelin Preljocaj : Soulèvement Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Dans ce nouvel opus, le chorégraphe s’inspire des rassemblements spontanés qui soudent les individus dans leurs élans citoyens. Il interroge l’énergie traversant les corps, les modes d’identification et les codes tacites de ceux qui s’investissent dans une cause commune : d’où naissent ces mouvements aspirant à changer le cours du monde ? Seatings, marches, course à bout de souffle et larmes brûlantes provoquent parfois cette exaltation d’appartenir à une nouvelle puissance, générant son lot de rencontres et d’histoires d’amour. Quand les mouvements populaires se transforment en nécessité vitale, quand dans la foule deux regards se croisent dans une lueur d’espoir, ils ne peuvent que toucher un chorégraphe qui crée depuis quarante ans avec des danseurs qui eux aussi s’engagent chaque jour dans une union collective. Au coeur de cette création, se lève comme une promesse qui vient souder les utopies sociétales et artistiques.

Thomas Hahn

L’énergie collective des grands rassemblements nourrit la création d’Angelin Preljocaj.

Du jeudi 22 octobre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h.

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-08T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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