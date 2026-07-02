Angélique Kidjo symphonique, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Angélique Kidjo symphonique Mercredi 21 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T21:45:00+02:00

Orchestre | Pop

Avec ce programme symphonique, la diva béninoise mondialement connue rend hommage aux grands artistes qui ont porté les musiques africaines au XXe siècle (Miriam Makeba, Manu Dibango, Youssou N’Dour…) dans des arrangements originaux. Un concert événement qui dépasse le simple cadre d’un récital, pour une immersion totale dans un continent ô combien musicien…

Autour du concert

Mardi 20 octobre 17 h : rencontre avec Angélique Kidjo, Fnac Bordeaux Sainte-Catherine

Dimanche 25 octobre : concert donné en tournée à la Scène nationale du Sud-Aquitain, Anglet

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697248-angelique-kidjo-symphonique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-angelique-kidjo-symphonique-84461 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chris Cameron Jazz pop