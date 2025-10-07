Angie Degrolard : Je Repp Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Angie Degrolard : Je Repp Compagnie du Café-Théâtre Nantes samedi 2 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 21:00 – 22:15

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show L’histoire commence en mars 2020, dans le couloir du conservatoire de Paris, Angie se prépare pour passer le concours de la plus grande école de théâtre. Et devant un jury de 5 personnes, elle déroule le sketch du « fin diseur » de Pierre Repp, le bafouilleur dans l’âme.C’est une rencontre artistique. Leur point commun, Repp et Degrolard ont eu le second tour du conservatoire de Paris. Leur différence, iels n’ont pas vécu au même siècle ! Nous avons tous déjà bafouillé ou bégayé sur des mots, lourché la fangue, et malmené notre parole sans faire exprès. Pour son premier spectacle, la Vendéenne Angie Degrolard a choisi de dépoussiérer « l’Art de bafouiller » et de rendre hommage à celui qui a porté ce mode comique. A 24 ans, elle se réapproprie cet univers tendre et surprenant.Je ReppIl bafouillaitEt vous ? Durée : 1h15 Représentations du 28 avril au 2 mai 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr