Anglais stage spécial révisions collège Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

Ce stage peut être couplé avec celui de théâtre qui aura lieu l’après-midi de cette même semaine et qui propose de travailler la confiance en soi.

inscriptions : animactisce.org

Pour bien redémarrer la rentrée début septembre : stage de révisions des bases en langue anglaise pour les 12/15 ans (classes de 5ème à la 3ème).

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

2,70 euros/heure.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T10:30:00+02:00_2026-08-24T12:30:00+02:00;2026-08-25T10:30:00+02:00_2026-08-25T12:30:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:30:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T12:30:00+02:00;2026-08-28T10:30:00+02:00_2026-08-28T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS



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