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Anglais stage spécial révisions collège Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

lundi 24 août 2026 · Centre Paris Anim' Richard Wright · PARIS

Anglais stage spécial révisions collège Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Richard Wright
Adresse
76 bis rue de Rennes
Ville
75006 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>2,70 euros/heure.</p>

Ce stage peut être couplé avec celui de théâtre qui aura lieu l’après-midi de cette même semaine et qui propose de travailler la confiance en soi.

inscriptions : animactisce.org

Pour bien redémarrer la rentrée début septembre : stage de révisions des bases en langue anglaise pour les 12/15 ans (classes de 5ème à la 3ème).
Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant

2,70 euros/heure.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T10:30:00+02:00_2026-08-24T12:30:00+02:00;2026-08-25T10:30:00+02:00_2026-08-25T12:30:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:30:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T12:30:00+02:00;2026-08-28T10:30:00+02:00_2026-08-28T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes  75006 PARIS


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