Informations pratiques

L’Isle-d’Espagnac

Angoul’aime jouer fête ses 10 ans !

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Le salon du jeu fête ses 10 ans à l’Espace Carat ! Vous y trouverez tous les jeux anciens et nouveaux à partager en famille et entre amis

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Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@angoulaimejouer.com

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English :

The f%EAte Game Fair is celebrating its 10th anniversary at Espace Carat! You’ll find all kinds of games—old and new—to enjoy with family and friends.

L’événement Angoul’aime jouer fête ses 10 ans ! L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême