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Angoul’aime jouer fête ses 10 ans ! Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

samedi 24 octobre 2026 · Espace Carat · L'Isle-d'Espagnac

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Carat
Adresse
54 avenue Jean Mermoz
Ville
16340 L'Isle-d'Espagnac
Département
Charente
Tarif

L’Isle-d’Espagnac

Angoul’aime jouer fête ses 10 ans !

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25

Le salon du jeu fête ses 10 ans à l’Espace Carat ! Vous y trouverez tous les jeux anciens et nouveaux à partager en famille et entre amis
  .

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@angoulaimejouer.com

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English :

The f%EAte Game Fair is celebrating its 10th anniversary at Espace Carat! You’ll find all kinds of games—old and new—to enjoy with family and friends.

L’événement Angoul’aime jouer fête ses 10 ans ! L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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