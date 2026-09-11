Angoulême alternatif et queer – Déambulation avec Les Altesses du 16, FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Angoulême alternatif et queer – Déambulation avec Les Altesses du 16 Samedi 19 septembre, 16h00 FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême Charente

Gratuit. Sur réservation. 100 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La compagnie angoumoisine Les Altesses du 16, à la croisée des arts visuels, de la performance et du spectacle vivant, propose une visite guidée mêlant enquête historique, fiction et humour.

Guidés par Isabeau Regard et Marcel des Bardeurs, les participants parcourront Angoulême à la découverte de lieux parfois oubliés, transformés ou disparus : anciennes boîtes de nuit, commerces, espaces de vie, manifestations, grèves et épisodes méconnus de l’histoire locale.

Inspirée du spectacle La Grande Histoire des Altesses, cette déambulation dessine une cartographie sensible de la ville, où patrimoines populaires, mémoires queer et récits alternatifs trouvent toute leur place.

La visite s’achèvera au Frac Poitou-Charentes autour d’un moment convivial.

FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême 63 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine +33545928701 https://www.fracpoitoucharentes.com https://www.facebook.com/FracPoitouCharentes;https://www.instagram.com/fracpoitoucharentes/;https://twitter.com/Frac_PC [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2026-angouleme-alternatif-et-queer-1994559281503?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] Le Frac Poitou-Charentes a pour vocation la constitution d’une collection d’art contemporain et sa diffusion grâce à ses implantations régionales à Angoulême et Linazay et aux partenariats de proximité qu’il noue avec les acteurs culturels, sociaux, éducatifs et les collectivités territoriales.

Expositions, résidences de création, production, diffusion, conservation, documentation des œuvres, actions d’éducation artistique et culturelle, le Frac Poitou-Charentes s’implique aux côtés des artistes dans tous les aspects de leur activité. Ses opérations de diffusion s’accompagnent d’actions de médiation afin de faciliter et d’approfondir l’accès aux œuvres et aux démarches créatives contemporaines. Sa collection compte actuellement plus de mille œuvres. Enrichie chaque année de nouvelles acquisitions, elle est internationale et représentative des développements les plus récents dans l’art contemporain. Parking gratuit.

La compagnie angoumoisine Les Altesses du 16, à la croisée des arts visuels, de la performance et du spectacle vivant, propose une visite guidée mêlant enquête historique, fiction et humour.

© Isabeau Regard / Altesses du 16