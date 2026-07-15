Exposition Lorraine Dietrich histoire de la marque 71bis rue Hergé Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Exposition Lorraine Dietrich histoire de la marque

71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-15

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-15

Dans le cadre du Circuit des Remparts. dont l’édition 2026 célèbre la marque automobile Lorraine-Dietrich.

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71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84

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English :

As part of the Circuit des Remparts, whose 2026 edition celebrates the Lorraine-Dietrich automobile brand.

L’événement Exposition Lorraine Dietrich histoire de la marque Angoulême a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême