Exposition Lorraine Dietrich histoire de la marque 71bis rue Hergé Angoulême
mardi 15 septembre 2026 · 71bis rue Hergé · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Exposition Lorraine Dietrich histoire de la marque
71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-15
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-15
Dans le cadre du Circuit des Remparts. dont l’édition 2026 célèbre la marque automobile Lorraine-Dietrich.
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71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84
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English :
As part of the Circuit des Remparts, whose 2026 edition celebrates the Lorraine-Dietrich automobile brand.
L’événement Exposition Lorraine Dietrich histoire de la marque Angoulême a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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