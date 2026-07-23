Visite guidée Cimetière de Bardines Angoulême
dimanche 13 septembre 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite guidée Cimetière de Bardines
Angoulême Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
2 adultes + 2 enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Ce vaste lieu de mémoire présente un intérêt tout particulier par la richesse et la diversité de ses monuments, dont la chapelle Weiller, chef d’œuvre de l’art funéraire.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
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English :
This vast memorial site is of particular interest for the richness and diversity of its monuments, including the Weiller chapel, a masterpiece of funerary art.
Reservations required at the tourist office.
L’événement Visite guidée Cimetière de Bardines Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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