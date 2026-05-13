Angoulême se livre 2026 Espace Franquin Angoulême

Angoulême

Angoulême se livre 2026

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Un grand rendez-vous annuel célébrant la littérature, la création et l’échange entre auteurs, lecteurs et acteurs du livre. Angoulême met les mots à l’honneur dans un événement convivial et tourné vers les littératures d’aujourd’hui et de demain.

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Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58

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English :

A major annual event celebrating literature, creativity and exchange between authors, readers and those involved in the book trade. Angoulême puts words in the spotlight in a convivial event focused on the literatures of today and tomorrow.

L’événement Angoulême se livre 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême