Angoulême se livre 2026 Espace Franquin Angoulême
Angoulême se livre 2026 Espace Franquin Angoulême vendredi 16 octobre 2026.
Angoulême
Angoulême se livre 2026
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Un grand rendez-vous annuel célébrant la littérature, la création et l’échange entre auteurs, lecteurs et acteurs du livre. Angoulême met les mots à l’honneur dans un événement convivial et tourné vers les littératures d’aujourd’hui et de demain.
.
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A major annual event celebrating literature, creativity and exchange between authors, readers and those involved in the book trade. Angoulême puts words in the spotlight in a convivial event focused on the literatures of today and tomorrow.
L’événement Angoulême se livre 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Cycles de conférence -Les écoles Émile Cohl et MediaSchool Musée du Papier Angoulême 19 mai 2026
- Conférence Matisse la couleur sans limites Espace Franquin Angoulême 19 mai 2026
- Théâtre La tendresse BP 40287 Angoulême 20 mai 2026
- Diabolo Nef Coeur de gruyère bd, berthelot Angoulême 20 mai 2026
- Jeudi midi Danses d’Afrique l ’Afrique de l’Est. rue Corneille Angoulême 21 mai 2026