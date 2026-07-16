ANI & FRIENDS – Grandes lectures de portfolio, Galerie Leneuf, Paris

Informations pratiques

ANI & FRIENDS – Grandes lectures de portfolio 19 et 20 juin 2027 Galerie Leneuf Paris

Places disponibles à déterminer – prévoir un portfolio physique ou numérique sur tablette/pc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-19T10:00:00+02:00 – 2027-06-19T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-20T10:00:00+02:00 – 2027-06-20T17:00:00+02:00

ANI & FRIENDS – Grandes lectures de portfolio

Fondée en 1997 initialement par des iconographes de presse, l’Association Nationale des Iconographes (ANI) est une association loi 1901 à but non lucratif, qui compte près de 200 adhérents professionnels de l’image (éditeurs photo, rédacteurs photo, iconographes, photothécaires) évoluant dans les médias, l’édition, les agences de communication, les médiathèques d’entreprise et auprès d’institutions publiques.

Forte de l’expertise de ses adhérents.es, depuis des décennies l’ANI organise et participe à des lectures de portfolios auprès de grands festivals et salons en France (Visa pour l’Image, Les Rencontres d’Arles, Salon de la photo, etc.) dans un esprit de coopération, de mutualisation et de partage de savoir-faire.

Étape indispensable dans la carrière d’un photographe, les lectures de portfolio sont l’occasion de présenter leur travail auprès d’un.e expert.e de la photographie. D’un côté, les rencontres dispensent aux photographes d’obtenir des retours critiques et constructifs et des opportunités de diffusion de leurs travaux. De l’autre, les lectures permettent aux lecteurs d’identifier des talents émergents de la création contemporaine.

Conformément à sa mission de conseil et passeuse d’images, l’ANI souhaite offrir à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le temps d’un week-end de mai ou juin 2027, son expertise en organisant une lecture géante de portfolios gratuite auprès de photographes professionnels confirmés, débutants ou aspirants professionnels.

Des rendez-vous par tranches de vingt minutes sur inscription préalable seront proposés aux photographes pour rencontrer les lecteurs experts de l’ANI ainsi que des « lecteurs partenaires » invités à cette occasion (curateurs, galeristes, agences photo).

L’association fera appel à ses adhérents et son réseau pour couvrir les différents domaines de la photographie (photojournalisme, documentaire, sociale, institutionnelle, de rue, mode, portrait, paysage, contemporaine, IA) qui seront ainsi clairement proposés aux participants selon leurs domaines d’exercice.

Les photographes pourront rencontrer plusieurs lecteurs mais pas deux fois le même. L’association se réserve la répartition des entretiens en fonction du nombre d’inscrits.

Dans un monde de l’image en constante mutation, nos lectures de portfolios permettent aux photographes de recevoir une lecture critique de leur travail et de recueillir des conseils des recommandations indispensables à leur pratique photographique ainsi que des contacts avisés pour évoluer.

En outre, dans le cas d’un travail photographique particulièrement remarquable, les photographes pourront bénéficier d’une communication de l’ANI auprès des son large réseau sur la liste de diffusion interne, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram).

Galerie Leneuf 9 rue Henner, 75009 paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « presidence.ani@gmail.com »}]

ANI & FRIENDS – Grandes lectures de portfolio

© Gilles Bader