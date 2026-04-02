AGENDA · Cholet
Anim’ Sports Adultes biathlon laser Cholet
vendredi 16 octobre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Anim’ Sports Adultes biathlon laser
Place Travot Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 20:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Initiation au biathlon d’été. .
Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19 asadultes@choletagglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Anim’ Sports Adultes biathlon laser Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis Cholet 15 juillet 2026
- P’tit Déj du Verger Rue du Bois Régnier Cholet 16 juillet 2026
- Les Tables du Verger Rue du Bois Régnier Cholet 17 juillet 2026
- Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique Cholet 17 juillet 2026
- Atelier en famille Du regard au dessin initiation au dessin d’observation Cholet 17 juillet 2026