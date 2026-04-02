Informations pratiques

Cholet

Anim’ Sports Adultes biathlon laser

Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Initiation au biathlon d’été. .

Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19 asadultes@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Anim’ Sports Adultes biathlon laser Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais