Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac Cholet
vendredi 21 mai 2027 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac
Lac de Ribou Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 18:30:00
fin : 2027-05-21 20:30:00
Date(s) :
2027-05-21
La Direction des Sports vous propose une soirée défis sportifs accessibles à toutes et à tous dans le cadre des Anim’ Sports Adultes.
Venez vous tester sur un parcours ludique réunissant plusieurs disciplines (nautique et/ou terrestres) accessibles à tous les niveaux sportifs. .
Lac de Ribou Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19 asadultes@choletagglomeration.fr
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English :
L’événement Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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