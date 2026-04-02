Informations pratiques

Cholet

Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac

Lac de Ribou Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 18:30:00

fin : 2027-05-21 20:30:00

Date(s) :

2027-05-21

La Direction des Sports vous propose une soirée défis sportifs accessibles à toutes et à tous dans le cadre des Anim’ Sports Adultes.

Venez vous tester sur un parcours ludique réunissant plusieurs disciplines (nautique et/ou terrestres) accessibles à tous les niveaux sportifs. .

Lac de Ribou Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19 asadultes@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais