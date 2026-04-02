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AGENDA · Cholet

Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac Cholet

vendredi 21 mai 2027 · Cholet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 mai 2027
Fin
vendredi 21 mai 2027
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lac de Ribou
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac

Lac de Ribou Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 18:30:00
fin : 2027-05-21 20:30:00

Date(s) :
2027-05-21

La Direction des Sports vous propose une soirée défis sportifs accessibles à toutes et à tous dans le cadre des Anim’ Sports Adultes.
Venez vous tester sur un parcours ludique réunissant plusieurs disciplines (nautique et/ou terrestres) accessibles à tous les niveaux sportifs.   .

Lac de Ribou Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19  asadultes@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Anim’ Sports Adultes Rallye du Lac Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais

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