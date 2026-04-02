Anim’ Sports Adultes Randonnée patrimoine insolite (3ème édition) Cholet
vendredi 11 décembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Anim’ Sports Adultes Randonnée patrimoine insolite (3ème édition)
Centre ville de Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:30:00
fin : 2026-12-11 20:30:00
Date(s) :
2026-12-11
La Direction des Sports vous propose une soirée originale en centre ville dans le cadre des Anim’ Sports Adultes.
Équipés de votre torche ou de votre frontale, venez arpenter des lieux emblématiques du territoire Choletais lors d’une randonnée insolite. .
Centre ville de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19 asadultes@choletagglomeration.fr
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English :
L’événement Anim’ Sports Adultes Randonnée patrimoine insolite (3ème édition) Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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