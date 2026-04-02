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AGENDA · Cholet

Anim’ Sports Adultes Randonnée patrimoine insolite (3ème édition) Cholet

vendredi 11 décembre 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Centre ville de Cholet
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Anim’ Sports Adultes Randonnée patrimoine insolite (3ème édition)

Centre ville de Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:30:00
fin : 2026-12-11 20:30:00

Date(s) :
2026-12-11

La Direction des Sports vous propose une soirée originale en centre ville dans le cadre des Anim’ Sports Adultes.
Équipés de votre torche ou de votre frontale, venez arpenter des lieux emblématiques du territoire Choletais lors d’une randonnée insolite.   .

Centre ville de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 97 70 19  asadultes@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Anim’ Sports Adultes Randonnée patrimoine insolite (3ème édition) Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais

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