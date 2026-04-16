Animasia, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Animasia 13 et 14 juin Carré des Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Pendant deux jours, le festival offre toute la richesse et la diversité de l’Asie à travers différents espaces.

Les festivaliers peuvent ainsi embrasser la culture populaire, mais aussi partir à la découverte de nouveaux horizons et de cultures inconnues.

Retrouvez les thématiques incontournables : jeu vidéo, cosplay, conférences, arts traditionnels, arts martiaux, dessin, jeunes créateurs, K-pop,

Corée du sud, jeux et bien d’autres univers…

Programme complet sur https://animasia-saintmedard-en-jalles.com/

Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://animasia-saintmedard-en-jalles.com/ »}]

Le festival sur les cultures et pop cultures asiatiques, revient pour sa 4e édition.

©Marie Aubry