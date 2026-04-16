Animasia, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Animasia, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles samedi 13 juin 2026.
Animasia 13 et 14 juin Carré des Jalles Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Pendant deux jours, le festival offre toute la richesse et la diversité de l’Asie à travers différents espaces.
Les festivaliers peuvent ainsi embrasser la culture populaire, mais aussi partir à la découverte de nouveaux horizons et de cultures inconnues.
Retrouvez les thématiques incontournables : jeu vidéo, cosplay, conférences, arts traditionnels, arts martiaux, dessin, jeunes créateurs, K-pop,
Corée du sud, jeux et bien d’autres univers…
Programme complet sur https://animasia-saintmedard-en-jalles.com/
Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://animasia-saintmedard-en-jalles.com/ »}]
Le festival sur les cultures et pop cultures asiatiques, revient pour sa 4e édition.
©Marie Aubry
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Atelier Cap bien être – ASEPT, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 16 avril 2026
- La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles 16 avril 2026
- À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles 17 avril 2026
- À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 17 avril 2026
- Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 18 avril 2026