Laon

Animation à Laon Apidays

1bis rue Edouard Branly Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir au gré d’ateliers pour adultes et enfants le monde des abeilles, des pollinisateurs et des produits de la ruche !

RV au Centre social Le Triangle à partir de 14h (goûter au miel à 16h30) !

Venez découvrir au gré d’ateliers pour adultes et enfants le monde des abeilles, des pollinisateurs et des produits de la ruche !

RV au Centre social Le Triangle à partir de 14h (goûter au miel à 16h30) ! .

1bis rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 61 54 13 37

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English :

Come and discover the world of bees, pollinators and beehive products in workshops for adults and children!

RV at Centre social Le Triangle from 2pm (honey snack at 4:30pm)!

L’événement Animation à Laon Apidays Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon