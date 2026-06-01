Animation à Laon Apidays Laon
Animation à Laon Apidays Laon samedi 13 juin 2026.
Laon
Animation à Laon Apidays
1bis rue Edouard Branly Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir au gré d’ateliers pour adultes et enfants le monde des abeilles, des pollinisateurs et des produits de la ruche !
RV au Centre social Le Triangle à partir de 14h (goûter au miel à 16h30) !
Venez découvrir au gré d’ateliers pour adultes et enfants le monde des abeilles, des pollinisateurs et des produits de la ruche !
RV au Centre social Le Triangle à partir de 14h (goûter au miel à 16h30) ! .
1bis rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 61 54 13 37
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English :
Come and discover the world of bees, pollinators and beehive products in workshops for adults and children!
RV at Centre social Le Triangle from 2pm (honey snack at 4:30pm)!
L’événement Animation à Laon Apidays Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon
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