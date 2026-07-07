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AGENDA · La Rochelle

Animation Ateliers d’été au Musée Maritime ! place Bernard Moitessier La Rochelle

mardi 7 juillet 2026 · place Bernard Moitessier · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
place Bernard Moitessier
Adresse
Musée Maritime
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Ateliers d’été au Musée Maritime !

place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-07

Des ateliers ludiques, créatifs et scientifiques autour du monde maritime et de l’Océan.
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place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00 

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English :

Fun, creative and scientific workshops on the maritime world and the ocean.

L’événement Animation Ateliers d’été au Musée Maritime ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle

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