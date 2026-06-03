Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS Jardin partagé du Pin Sec Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous au jardin du Pin Sec, à l’angle des rues Louis-Guiotton et Riveterie à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel et bien d’autres activités qui gravitent autour du jardin, accompagné par Liam de l’association ECOS !Nous nous retrouvons les jeudis d’octobre à mars de 14h à 16h au jardin. Puis de 16h à 18h à partir d’avril jusqu’à septembre. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.pour cet été:???? 2 juillet 17h à 19h : entretien???? 9 juillet 17h à 19h : gestion de l’eau???? 16 juillet 17h à 19h : signalétique plantes???? 20 août 17h à 19h : entretien et récolte???? 27 août 17h à 19h : entretien et récolteCe jardin solidaire pédagogique est à l’initiative de la Ville de Nantes dans le cadre de l’action Paysages Nourriciers.Contact : Liam02 53 78 22 38

Jardin partagé du Pin Sec Nantes 44319

0253782238



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