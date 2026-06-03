Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS Jardin partagé du Pin Sec Nantes
Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS Jardin partagé du Pin Sec Nantes jeudi 27 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous au jardin du Pin Sec, à l’angle des rues Louis-Guiotton et Riveterie à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel et bien d’autres activités qui gravitent autour du jardin, accompagné par Liam de l’association ECOS !Nous nous retrouvons les jeudis d’octobre à mars de 14h à 16h au jardin. Puis de 16h à 18h à partir d’avril jusqu’à septembre. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.pour cet été:???? 2 juillet 17h à 19h : entretien???? 9 juillet 17h à 19h : gestion de l’eau???? 16 juillet 17h à 19h : signalétique plantes???? 20 août 17h à 19h : entretien et récolte???? 27 août 17h à 19h : entretien et récolteCe jardin solidaire pédagogique est à l’initiative de la Ville de Nantes dans le cadre de l’action Paysages Nourriciers.Contact : Liam02 53 78 22 38
Jardin partagé du Pin Sec Nantes 44319
0253782238
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