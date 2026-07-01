Animation autour de la récolte de graines au jardin Vavilov, Jardin Vavilov, Épinay-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin Vavilov · Épinay-sur-Seine
Informations pratiques
Animation autour de la récolte de graines au jardin Vavilov Dimanche 20 septembre, 15h00 Jardin Vavilov Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le jardin conservatoire de la graine potagère Vavilov, projet étonnant et ambitieux, installé dans le jardin d’Alcobendas. Légumes et fruits originaires des environs et disparus depuis des décennies y reprennent racine afin de perpétuer ce patrimoine végétal. Vous y verrez la récolte des graines et leurs techniques de conservation.
Jardin Vavilov Rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier récolte de graines
Ville d’Epinay-sur-Seine
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